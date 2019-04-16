Главная / Новости / Спорт / Енот-предсказатель спрогнозировал победителя кубка Украины по футболу (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Енот-предсказатель спрогнозировал победителя кубка Украины по футболу (ВИДЕО)09:00
- У Ломаченко диагностировали вывих руки10:30
- Ломаченко и Кролла провели взвешивание перед боем09:05
- Ломаченко получил титул суперчемпиона WBO12:45
- "Шахтер" представил свой клубный самолет (ВИДЕО)09:55
- Суперкомпьютер назвал победителя Лиги Чемпионов13:15
- Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на футбольгом поле (ВИДЕО)09:40
- "Шахтер" узнал соперника по 1/2 финала Кубка Украины14:50
- "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из четвертьфинала Кубка Украины (ВИДЕО)08:40
- Стали известны подробности травмы соперника Гвоздика10:00
Енот-предсказатель спрогнозировал победителя кубка Украины по футболу (ВИДЕО)
16.04.2019 09:00
В среду, 17 апреля, будут сыграны матчи полуфинала кубка Украины по футболу, а 15 мая разыграют и главный трофей. Спрогнозировать победителя Кубка Украины взялся енот Вайсбург, сообщает Телеканал новостей «24».
Согласно прогнозу пушистого оракула, победителями пар будут "Ингулец" и "Шахтер". Именно они сыграют в финале 15 мая в Запорожье. А главный трофей турнира выиграет донецкая команда.
Теги: футбол, прогноз, Кубок Украины, енот
Читайте также:
- "Шахтер" - "Ворскла": прогноз журналистов
- Александр Сопко: "То, что многие предрекают победу киевлянам, может только разозлить "горняков"
- "Шахтер" - "Динамо": прогноз букмекеров
- "Шахтер" расправился с "Днепром", а "Динамо" не оставило шансов "Арсеналу"
- Отбор на ЧМ-2010: Польша – Словакия. Аналитика
- Кубок Украины: результаты всех матчей 1/8 финала
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко21:59
- Дебаты кандидатов в президенты: Штабы Порошенко и Зеленский подписали соглашение21:28
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз18:05
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)