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"Днепр-1" - "Шахтер": анонс и прогноз матча

17.04.2019 09:35
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"Днепр-1" - "Шахтер": анонс и прогноз матча

Сегодня, 17 апреля на "Днепр-Арене" в матче полуфинала Кубка Украины сыграют представитель Первой лиги "Днепр-1" и действующий чемпион страны донецкий "Шахтер", сообщает Апостроф.
Игра начнется в 18:30. Прямая трансляция матча "Днепр-1" - "Шахтер" запланирована на телеканале "2+2".
Днепропетровская команда впервые в своей истории сыграет в полуфинале национального кубка. Коллектив близок к выходу в Премьер-лигу Украины в следующем сезоне. После 21-го сыгранного тура команда набрала 53 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице.
Букмекеры считают, что "Шахтер" не испытает проблем в матче со скромным соперником. На победу "горняков" установлен коэффициент 1,20. На победу "Днепр-1" - 13,50.



Теги: Кубок Украины, Днепр, полуфинал, ФК "Шахтёр"
 
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