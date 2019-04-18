"Ингулец" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу

18.04.2019 08:40

"Шахтер", победив в полуфинале "Днепр-1", вышел в финал Кубка Украины по футболу, где сыграет против "Ингульца", сообщает Новое время.

Донецкий клуб противостоял представителю Первой лиги в гостевом поединке и до самого конца игры не мог подобрать ключи к его воротам.

Пробить неуступчивого соперника удалось на 87-й минуте. После прохода Манора Соломона правым флангом и его же подачи Дентиньо опередил оппонентов и забил ударом головой.

"Днепр-1" попытался отыграться, но пропустил результативную контратаку. На этот раз отличился автор голевой передачи благодаря эффектному удару из-за штрафной - 2:0.

Ранее финалистом Кубка Украины впервые в истории стал представитель Первой лиги "Ингулец", который в полуфинале сенсационно обыграл на своем поле участника Премьер-лиги "Зарю" со счетом 2:1.

Следует отметить, что накануне пару финалистов Кубка Украины правильно "предсказал" енот Вайсбург.