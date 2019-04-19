Последние новости раздела
- Укрпочта выпустила марку в честь юбилея Валерия Лобановского09:40
- "Ингулец" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу08:40
- "Днепр-1" - "Шахтер": анонс и прогноз матча09:35
- Енот-предсказатель спрогнозировал победителя кубка Украины по футболу (ВИДЕО)09:00
- У Ломаченко диагностировали вывих руки10:30
- Ломаченко и Кролла провели взвешивание перед боем09:05
- Ломаченко получил титул суперчемпиона WBO12:45
- "Шахтер" представил свой клубный самолет (ВИДЕО)09:55
- Суперкомпьютер назвал победителя Лиги Чемпионов13:15
- Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на футбольгом поле (ВИДЕО)09:40
Укрпочта выпустила марку в честь юбилея Валерия Лобановского
19.04.2019 09:40
Укрпочта к 80-летию со дня рождения выдающегося футболиста и тренера Валерия Лобановского ввела в обращение почтовую марку и выпустила тематический конверт, сообщает Корреспондент.net.
Торжественная церемония спецпогашения состоялась 18 апреля в Дома Футбола при участии обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова, футболистов и тренеров Алексея Михайличенко и Владимира Бессонова.
Марка Валерий Лобановский. 1939-2002 гг. выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее стоимость 8 гривен, и с 18 апреля знак почтовой оплаты можно будет приобрести в специализированных точках продаж филателистической продукции.
Теги: юбилей, Укрпочта, Валерий Лобановский
Читайте также:
- В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка22:14
- В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы21:52
- На «дороге жизни» Запорожье-Мариуполь массово крадут дорожные знаки20:17
- В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты19:52
- Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе17:44
- В "бригаду 200" на Донбассе загремел боевик из Брянки16:02
- Житель ОРЛО пошел на рыбалку и подорвался на растяжке15:46
- В сети показали успешный удар ВСУ по пулеметной позиции «ДНР». ВИДЕО14:45
- В мариупольском поезде оторвалась верхняя полка14:29
- В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо13:28
- Суд в Украине принял решение в пользу российской военной компании22:35
- В «Л-ДНР» участились случаи «самоволок» участников НВФ, – разведка22:14
- В больницы Донецка завезли большое количество медикаментов. Дончане взволнованы21:52
- "Какая нафиг реформа": Зеленский закончил дебаты резкой репликой к Порошенко21:26
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине21:08
- «Все сядут»: Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом20:53
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- На «дороге жизни» Запорожье-Мариуполь массово крадут дорожные знаки20:17
- В Лисичанске распространяли фейки про кандидата в президенты19:52
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Военный обозреватель: Выдача российских паспортов в «Л-ДНР» – политический ход13:22
- Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда 22:10
- Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира21:28
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев20:56
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"
- «Будут проблемы»: Ярош сделал предупреждение Зеленскому и Порошенко
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой