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Президент "Ингульца" назвал сумму призовых за победу над "Шахтером"

22.04.2019 15:55
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Президент "Ингульца" назвал сумму призовых за победу над "Шахтером"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк озвучил сумму премиальных для своего клуба в случае победы над донецким "Шахтером" в финале кубка Украины, сообщает КАМПЕОНЕС.
"Благодаря победе в полуфинале мы уже вписали свое имя в историю клуба и Украины. За победу ребята получат миллион гривен. Если луснем "Шахтер", то дам и десять миллионов", - сказал Поворознюк в эфире программы "ПроФутбол".
Финал кубка Украины между "Ингульцом" и "Шахтером" состоится 15 мая в Запорожье.



Теги: футбол, Кубок Украины, ФК "Шахтёр"
 
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