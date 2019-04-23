Форвард ПСЖ обогнал Усэйна Болта

23.04.2019 08:45

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе трижды отличился в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1), сообщает XSPORT.ua.

Забивая первый мяч, Мбаппе развил скорость выше, чем у олимпийского чемпиона Усэйна Болта во время его мирового рекорда на дистанции 100 метров.

Тогда максимальная скорость Болта была 37,58 км/ч, в то время как Мбаппе разогнался до 38 км/ч.