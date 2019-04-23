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Форвард ПСЖ обогнал Усэйна Болта

23.04.2019 08:45
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Форвард ПСЖ обогнал Усэйна Болта

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе трижды отличился в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1), сообщает XSPORT.ua.
Забивая первый мяч, Мбаппе развил скорость выше, чем у олимпийского чемпиона Усэйна Болта во время его мирового рекорда на дистанции 100 метров.
Тогда максимальная скорость Болта была 37,58 км/ч, в то время как Мбаппе разогнался до 38 км/ч.



Теги: рекорд, форвард, скорость, Усэйн Болт
 
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