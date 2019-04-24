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"Динамо" - "Шахтер": анонс встречи лидеров чемпионата
24.04.2019 10:05
Сегодня киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер" в матче 25 тура чемпионата Украины. Трансляция начнется в 18:30, а смотреть игру можно на телеканале 2+2, сообщает РБК-УКРАИНА.
Букмекеры не смогли назвать фаворита матча и дают одинаковый коэффициент на победу любой из двух команд.
Для обоих соперников это важный поединок в борьбе за золото. "Шахтер" имеет 7 очков преимущества и уже после предстоящей игры может его развить, тогда как "Динамо" нужна только победа, чтобы полновесно вклиниться в чемпионскую гонку.
Совсем недавно соперники пересекались в четвертьфинале Кубка Украины. Напряженное противостояние завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались "горняки".
Теги: Донбасс, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев, анонс
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