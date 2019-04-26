Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)

26.04.2019 11:20

Легендарный аргентинский футболист и тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона доказал, что еще не забыл, как забивать красивые голы, сообщает ТСН.

58-летний аргентинец разбежался и прямым ударом с углового закрутил мяч в дальний угол ворот. Радовался Диего не так бурно, как в молодости, но был доволен собой и сорвал шквал аплодисментов.