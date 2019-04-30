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Сегодня стартует полуфинал Лиги чемпионов
30 апреля в 22:00 будет сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов в текущем сезоне — Тоттенхэм примет Аякс.
В другой паре за право выхода в финал будут сражаться Барселона и Ливерпуль, которые свою игру проведут завтра, сообщает Спортарена.
Тоттенхэм — Аякс. 30 апреля, 22:00, Лондон.
Барселона — Ливерпуль. 1 мая, 22:00, Барселона.
В матчах 1/4 финала Шпоры с трудом справились с командой Гвардиолы, которая уже праздновала проход дальше в конце ответной игры, но арбитр отменил гол Ман Сити после просмотра VAR.
Аякс в четвертьфинальных матчах оказался сильнее Ювентуса, победив туринцев в выездной игре.
Представители завтрашней игры Барселона и Ливерпуль прошли Манчестер Юнайтед и Порту соответственно.
Ответные встречи пройдут 7 мая в Ливерпуле и 8 мая в Амстердаме.
Финальная встреча текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.
Теги: Лондон, Лига Чемпионов, полуфинал
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