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"Шахтер" предложил уменьшить высоту травы на футбольном поле
02.05.2019 16:15
"Шахтер" и другие украинские клубы выступили с предложениями изменить регламент УПЛ. Очень много инициатив поступило именно от "горняков", сообщает sportarena.com.
Среди инициатив "Шахтера" — равномерный полив поля и высота травы 24 мм вместо нынешних 30. Еще одно предложение донецкого клуба заключается в том, чтобы деньги с регистрации новых футболистов (150 000 гривен за футболиста) использовались в программе развития детского футбола. Также "горняки" хотят, чтобы билеты гостевым болельщикам продавались только после их регистрации в клубе.
Теги: трава, ФК "Шахтёр", футбольное поле
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