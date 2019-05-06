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"Шахтер" открыл спортзал в прифронтовой Красногоровке

06.05.2019 10:30
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"Шахтер" открыл спортзал в прифронтовой Красногоровке

5 мая в Красногоровке Донецкой области состоялось открытие обновленного спорткомплекса "Юбилейный", сообщает FootBoom.
Зал, где постоянно тренируются дети, был поврежден в результате боевых действий. С предложением помочь выступили футболисты "Шахтера", выделив на ремонт объекта более 2 миллионов гривен. Работы продолжались два с половиной месяца. За это время демонтированы поврежденные конструкции, установлены новые оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната, проведены реконструкция фасада и отделочные работы внутри комплекса.
Между командами Красногоровки и Марьинки был проведен выставочный матч, где символичный первый удар по мячу сделала самая юная спортсменка.
Всего в спорткомплексе "Юбилейный" будут тренироваться порядка 100 детей.



Теги: Донбасс, дети, Красногоровка, спортзал, ФК "Шахтёр"
 
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