Денисов прокомментировал слухи о закрытии телеканала «Футбол-2»

07.05.2019 09:00

Директор телеканалов «Футбол 1/2» Александр Денисов сообщил, что никто не думает закрывать телеканал «Футбол-2», сообщает EURO.com.ua.

По его словам, кто-то ввел читателей в заблуждение.

«Люди, которые распространяют неправдивую информацию попросту некомпетентны в телевизионной кухне. Два канала не означает два равноценных бюджета затрат. Канал по сути один, редакция одна, производство одно, но продукт выходит на двух частотах», – приводит слова Денисова сайт телеканалов «Футбол 1/2».

Также он добавил, что стоимость содержания 2-го канала, по сути, сводится к стоимости аренды спутниковой частоты.