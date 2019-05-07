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Денисов прокомментировал слухи о закрытии телеканала «Футбол-2»

07.05.2019 09:00
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Денисов прокомментировал слухи о закрытии телеканала «Футбол-2»

Директор телеканалов «Футбол 1/2» Александр Денисов сообщил, что никто не думает закрывать телеканал «Футбол-2», сообщает EURO.com.ua.
По его словам, кто-то ввел читателей в заблуждение.
«Люди, которые распространяют неправдивую информацию попросту некомпетентны в телевизионной кухне. Два канала не означает два равноценных бюджета затрат. Канал по сути один, редакция одна, производство одно, но продукт выходит на двух частотах», – приводит слова Денисова сайт телеканалов «Футбол 1/2».
Также он добавил, что стоимость содержания 2-го канала, по сути, сводится к стоимости аренды спутниковой частоты.



Теги: футбол, закрытие, телеканал
 
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