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Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов

07.05.2019 13:50
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Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов

Сегодня, 7 мая, в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится ответная встреча между «Ливерпулем» и «Барселоной», сообщает XSPORT.ua.
Игра пройдет на «Энфилде», у мерсисайдцев будет огромная поддержка, но почти невыполнимая задача.
Неделю назад на «Камп Ноу» «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (3:0), даже несмотря на более-менее равную игру команд. Лионель Месси и компания добили команду Юргена Клоппа в заключительной фазе матча.
Смогут ли «красные» отыграть три мяча? Способны ли они на чудо и выход в финал?
Игра начнется в 22:00. Прямую трансляцию поединка на территории Украины можно будет увидеть на телеканале «Футбол-1».



Теги: Ливерпуль, Барселона, Лига Чемпионов, полуфинал
 
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