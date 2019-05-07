Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов

07.05.2019 13:50

Сегодня, 7 мая, в рамках полуфинала Лиги чемпионов состоится ответная встреча между «Ливерпулем» и «Барселоной», сообщает XSPORT.ua.

Игра пройдет на «Энфилде», у мерсисайдцев будет огромная поддержка, но почти невыполнимая задача.

Неделю назад на «Камп Ноу» «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (3:0), даже несмотря на более-менее равную игру команд. Лионель Месси и компания добили команду Юргена Клоппа в заключительной фазе матча.

Смогут ли «красные» отыграть три мяча? Способны ли они на чудо и выход в финал?

Игра начнется в 22:00. Прямую трансляцию поединка на территории Украины можно будет увидеть на телеканале «Футбол-1».