«Ливерпуль» сенсационно выбил «Барселону» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

08.05.2019 08:20

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Барселону». Казалось, что у мерсисайдцев нет шансов после игры на «Камп Ноу»: каталонцы разбили команду Юргена Клоппа (3:0), сообщает XSPORT.ua.

«Ливерпуль» вышел на игру без лидеров своей атаки – Мохаммеда Салаха и Роберто Фирмино. Мерсисайдцы забили быстрый мяч: на 6-й минуте Дивок Ориги успешно сыграл на добивании.

В начале второго тайма «Ливерпуль» совершил почти невозможное: два мяча за два минуты, дубль на счету Жоржиньо Вейналдума.

Счет по сумме двух встреч был равным, но на 79-й минуте Дивок Ориги сделал дубль и вывел «Ливерпуль» вперед.

«Барселона» так и не сумела оправиться от удара и покинула Лигу чемпионов на стадии полуфинала.

«Ливерпуль» совершил один из самых больших камбэков в своей истории и второй раз подряд пробился в решающий матч турнира.