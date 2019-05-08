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«Ливерпуль» сенсационно выбил «Барселону» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

08.05.2019 08:20
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«Ливерпуль» сенсационно выбил «Барселону» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Барселону». Казалось, что у мерсисайдцев нет шансов после игры на «Камп Ноу»: каталонцы разбили команду Юргена Клоппа (3:0), сообщает XSPORT.ua.
«Ливерпуль» вышел на игру без лидеров своей атаки – Мохаммеда Салаха и Роберто Фирмино. Мерсисайдцы забили быстрый мяч: на 6-й минуте Дивок Ориги успешно сыграл на добивании.
В начале второго тайма «Ливерпуль» совершил почти невозможное: два мяча за два минуты, дубль на счету Жоржиньо Вейналдума.
Счет по сумме двух встреч был равным, но на 79-й минуте Дивок Ориги сделал дубль и вывел «Ливерпуль» вперед.
«Барселона» так и не сумела оправиться от удара и покинула Лигу чемпионов на стадии полуфинала.
«Ливерпуль» совершил один из самых больших камбэков в своей истории и второй раз подряд пробился в решающий матч турнира.



Теги: Ливерпуль, Лига Чемпионов, сенсация, полуфинал
 
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