Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Кубок европейских чемпионов уедет в Англию (ВИДЕО)

09.05.2019 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кубок европейских чемпионов уедет в Англию (ВИДЕО)

Лондонский «Тоттенхэм», уступив в первой игре амстердамскому «Аяксу» с минимальным счетом, в непростом ответном поединке пробился в финал Лиги чемпионов, сообщает XSPORT.ua.
Первая половина игры прошла полностью по диктовку голландского клуба: сначала капитан хозяев Де Лигт открыл счет, затем обводящим ударом привел в экстаз болельщиков Зиеш.
«Тоттенхэм» вернулся в игру сразу после перерыва - дублем в течении нескольких минут выстрелил Лукас Моура, однако оборона хозяев продолжала сдерживать натиск английской команды.
В компенсированное время неудержимый бразилец поверг в шок присутствующих на «Йохан Кройфф Арене», перечеркнув все надежды «Аякса» на выход в финал.
1 июня самый престижный клубный трофей Европы в Мадриде разыграют два английских клуба «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».



Теги: Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Англия, финал
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх