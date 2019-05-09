Кубок европейских чемпионов уедет в Англию (ВИДЕО)

09.05.2019 16:50

Лондонский «Тоттенхэм», уступив в первой игре амстердамскому «Аяксу» с минимальным счетом, в непростом ответном поединке пробился в финал Лиги чемпионов, сообщает XSPORT.ua.

Первая половина игры прошла полностью по диктовку голландского клуба: сначала капитан хозяев Де Лигт открыл счет, затем обводящим ударом привел в экстаз болельщиков Зиеш.

«Тоттенхэм» вернулся в игру сразу после перерыва - дублем в течении нескольких минут выстрелил Лукас Моура, однако оборона хозяев продолжала сдерживать натиск английской команды.

В компенсированное время неудержимый бразилец поверг в шок присутствующих на «Йохан Кройфф Арене», перечеркнув все надежды «Аякса» на выход в финал.

1 июня самый престижный клубный трофей Европы в Мадриде разыграют два английских клуба «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».