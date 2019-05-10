Определились финалисты Лиги Европы

10.05.2019 08:20

В финале Лиги Европы этого сезона встретятся лондонские Арсенал и Челси. Таким образом, в обоих еврокубковых турнирах сыграют представители английской Премьер-лиги, сообщает sportarena.com.

Канониры в полуфинале на выезде обыграли Валенсию (4:2) и впервые с 2006 года сыграют в финале еврокубкового турнира. На пути к главному матчу Лиги Европы команда Унаи Эмери также прошла БАТЭ, Ренн и Наполи.

Челси лишь в серии послематчевых пенальти прошел немецкий Айнтрахт (1:1, 4:3 по пен). До этого подопечные Маурицио Сарри успешно справились с Мальме, киевским Динамо и пражской Славией.

Финальный матч турнира состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе.