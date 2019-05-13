Экс-игрок "Шахтера" признан худшим новичком АПЛ

13.05.2019 10:45

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред не смог в полной мере раскрыться в чемпионате Англии, сообщает EURO.com.ua.

Перебравшись летом в "Манчестер Юнайтед" за рекордные для "Шахтера" 60 миллионов, бразильский полузащитник и близко не сумел оправдать потраченную на него сумму, сыграв лишь в семнадцати матчах чемпионата Англии, забив лишь один гол.

Подобные результаты не обошли стороной авторитетное издание Squawka, которое составило рейтинг худших трансферов сезона. Фред в нем оказался на первом месте.