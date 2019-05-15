Шахтер – Ингулец: где смотреть финал Кубка Украины

15.05.2019 11:00

В среду, 15 мая на Славутич-Арене в Запорожье состоится финал Кубка Украины между Шахтером и Ингульцом. Время начала матча – 21:00, сообщает footballua.tv.

Где смотреть матч Шахтер - Ингулец? В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

На пути к финалу Шахтер прошел Олимпик (3:2), Динамо (1:1, 4:3 пен.) и Днепр-1 (0:2).

Ингулец стартовал в Кубке Украины со второго раунда. На пути в финал они обыграли представителя Первой Лиги Колос, второлиговый Мир, а также трех представителей УПЛ - Мариуполь (3:1), Карпаты (1:1, 5:4 пен.) и Зарю (2:1).