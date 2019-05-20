"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины (ВИДЕО)

20.05.2019 09:15

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 29-го тура Премьер-лиги Украины обыграл в Запорожье луганскую "Зарю" (1:0) и за три тура до завершения первенства оформил чемпионство, сообщает Обозреватель.

Этот титул позволил "горнякам" опередить "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за годы независимости Украины. У донецкого клуба их теперь 34. 15 мая "Шахтер" выиграл Кубок Украины, который для команды стал 13-м по счету.

Необходимый результат подопечные Паулу Фонсеки сделали уже на 11-й минуте. Хозяева организовали широкую атаку с длинными переводами мяча с фланга на фланг. Степаненко отдал диагональ Болбату, Сергей отправил мяч в штрафную, а там на опережение удачно сыграл Жуниор Мораес.

Во втором тайме игра шла на встречных курсах. Команды много атаковали, но часто до завершающего удара дело не доходило. "Шахтер" несколько раз убегал в контратаки, имея численное преимущество, но бездарно транжирил свои моменты.

"Заря" всеми силами пыталась спасти игру, однако реальной угрозы у ворот Пятова так ни разу и не возникло.