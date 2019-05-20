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"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины (ВИДЕО)

20.05.2019 09:15
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"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины (ВИДЕО)

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 29-го тура Премьер-лиги Украины обыграл в Запорожье луганскую "Зарю" (1:0) и за три тура до завершения первенства оформил чемпионство, сообщает Обозреватель.
Этот титул позволил "горнякам" опередить "Динамо" по количеству завоеванных трофеев за годы независимости Украины. У донецкого клуба их теперь 34. 15 мая "Шахтер" выиграл Кубок Украины, который для команды стал 13-м по счету.
Необходимый результат подопечные Паулу Фонсеки сделали уже на 11-й минуте. Хозяева организовали широкую атаку с длинными переводами мяча с фланга на фланг. Степаненко отдал диагональ Болбату, Сергей отправил мяч в штрафную, а там на опережение удачно сыграл Жуниор Мораес.
Во втором тайме игра шла на встречных курсах. Команды много атаковали, но часто до завершающего удара дело не доходило. "Шахтер" несколько раз убегал в контратаки, имея численное преимущество, но бездарно транжирил свои моменты.
"Заря" всеми силами пыталась спасти игру, однако реальной угрозы у ворот Пятова так ни разу и не возникло.



Теги: Украина, футбол, чемпион, ФК "Шахтёр"
 
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