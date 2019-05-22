Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

22.05.2019 10:30

На чемпионате мира по хоккею определились пары четвертьфиналистов. Борьбу за медали продолжают восемь сильнейших сборных планеты, сообщает NewsOne.

Сборная России уверенно выиграла групповой турнир. В заключительном поединке этого этапа они обыграли действующих чемпионов мира-шведов со счетом 7:4.

Россияне оказались единственной командой, победившей во всех семи матчах. Но это не спасло их от встречи с сильным соперником уже на стадии 1/4 финала. Им станет сборная США.

Американцы в последнем поединке в своей группе проиграли соседям-канадцам со счетом 0:3 и заняли 4-е место.

В остальных парах плей-офф Канада сыграет с Швейцарией, хоккеисты Германии выйдут на лед в матче против чехов. Также состоится на турнире скандинавское "дерби": Швеция против Финляндии.

Все четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая.