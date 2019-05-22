Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

22.05.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею определились пары четвертьфиналистов. Борьбу за медали продолжают восемь сильнейших сборных планеты, сообщает NewsOne.
Сборная России уверенно выиграла групповой турнир. В заключительном поединке этого этапа они обыграли действующих чемпионов мира-шведов со счетом 7:4.
Россияне оказались единственной командой, победившей во всех семи матчах. Но это не спасло их от встречи с сильным соперником уже на стадии 1/4 финала. Им станет сборная США.
Американцы в последнем поединке в своей группе проиграли соседям-канадцам со счетом 0:3 и заняли 4-е место.
В остальных парах плей-офф Канада сыграет с Швейцарией, хоккеисты Германии выйдут на лед в матче против чехов. Также состоится на турнире скандинавское "дерби": Швеция против Финляндии.
Все четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая.



Теги: хоккей, Чемпионат мира, 1/4 финала
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх