Стали известны все участники еврокубков от Украины

23.05.2019 12:00

Все пять представителей украинской Премьер-лиги, которые представят Украину в еврокубках, определились за два тура до финиша чемпионата, сообщает Politeka.

После нулевой ничьей с Зарей в матче 30-го тура УПЛ Львов потерял все шансы на попадание в еврокубковую зону, замкнув первую шестерку команд.

За два тура до окончания чемпионата Львов имеет в своем активе 34 очка и отстает от Мариуполя и Зари на шесть баллов, уступая обоим соперникам по личным встречам.

Таким образом, Шахтер, который ранее досрочно оформил чемпионство, в следующем сезоне гарантировано сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Динамо, обеспечившее себе второе место, будет пробиваться в Лигу чемпионов через отбор, стартуя с третьего раунда квалификации.

Александрия стала бронзовым призером украинской Премьер-лиги и теперь сыграет в групповом раунде Лиги Европы.

Единственной интригой остается то, с какой стадии отбора Мариуполь и Заря начнут борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. В последних двух турах чемпионата Украины эти два клуба разыграют четвертое и пятое место, определив, кто стартует в квалификации с третьего, а кто со второго раунда соответственно.