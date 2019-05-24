Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса

24.05.2019 12:30

Футбольные федерации Люксембурга и Португалии подали апелляцию на решение УЕФА по делу о легитимности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отборочного раунда Евро-2020, сообщает Sport.Ua.

Обе ассоциации воспользовались своим правом подать апелляцию после получения текста решения от УЕФА. Дата рассмотрения дела в апелляционном комитете организации будет названа позднее.