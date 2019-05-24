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Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса
24.05.2019 12:30
Футбольные федерации Люксембурга и Португалии подали апелляцию на решение УЕФА по делу о легитимности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отборочного раунда Евро-2020, сообщает Sport.Ua.
Обе ассоциации воспользовались своим правом подать апелляцию после получения текста решения от УЕФА. Дата рассмотрения дела в апелляционном комитете организации будет названа позднее.
Теги: УЕФА, апелляция, гражданство
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