Челси — Арсенал: анонс и прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

29.05.2019 11:45

Челси и Арсенал в среду, 29 мая определят победителя Лиги Европы по футболу 2019. Матч состоится в Баку на Олимпийском стадионе, сообщает ICTV.

По мнению букмекеров, более вероятно, что кубок завоюет Челси. Коэффициент на победу синих в основное время составляет 2.40, на успех канониров без дополнительных таймов – 3.05. Ничья оценена коэффициентом 3.40.

На победу Челси с учетом экстра-таймов можно поставить с коэффициентом 1.78, а чемпионство Арсенала оценено в 2.11.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы Челси обыграл немецкий Айнтрахт в серии пенальти. Арсенал на пути к финалу в 1/2 переиграл Валенсию.

Смотреть поединок в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции - в 21.45.