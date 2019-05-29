Последние новости раздела
- Российский хоккеист стал гражданином Украины14:30
- Челси — Арсенал: анонс и прогноз букмекеров на финал Лиги Европы11:45
- Сергей Бубка сделал приятный подарок спортсменам Донецкой области10:00
- Финляндия в третий раз стала чемпионом мира по хоккею (ВИДЕО)08:55
- Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса12:30
- Определились полуфинальные пары ЧМ-2019 по хоккею11:00
- Стали известны все участники еврокубков от Украины12:00
- Боксеры одновременно послали друг друга в нокдаун: уникальное видео07:45
- Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею10:30
- Украинец выиграл турнир «Арнольд Классик Африка» (ВИДЕО)09:00
Российский хоккеист стал гражданином Украины
29.05.2019 14:30
Российский нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Александр Костиков получил украинский паспорт. Соответствующий указ вышел на официальном сайте Президента Украины, сообщает XSPORT.ua.
21-летний хоккеист выступает за донецкий клуб с 2017 года. Вместе с «Донбассом» россиянин дважды выиграл чемпионский титул в Украинской хоккейной лиге Пари-матч – в 2018 и 2019 годах.
В прошлом сезоне Костиков провел 36 матчей в регулярном чемпионате УХЛ, в которых забросил 21 шайбу и выполнил 22 результативные передачи. Также на счету нападающего 9 поединков в плей-офф, где он набрал 4 очка – оформил два гола и сделал два ассиста.
Теги: Украина, Россия, форвард, гражданство, ХК "Донбасс"
Читайте также:
- Названо "худшее" в мире гражданство: где в рейтинге оказалась Украина, а где Россия
- Александра Алиева не пустят в сборную Украины из-за российского паспорта
- Фатальная ошибка Зеленского: политолог рассказал, как Украина заглотила наживку Путина
- С начала года гражданство Украины получили почти тысяча россиян
- Украинский ученый стал гражданином РФ
- В России устроили травлю пастора с украинским гражданством
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Обострение ситуации на Донбассе: из-за вражеских обстрелов ООС понесли потери18:45
- В ОРДО пообещали построить новые пункты пропуска18:00
- «Так будут 20 лет выдавать паспорта»: в сети посмеялись над очередями за паспортами «Л/ДНР»16:40
- Жители неподконотрльной Зуевки сообщили о «зачистке» в поселке16:20
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- Война на Донбассе. Боевики применили запрещенную артиллерию и получили адекватный ответ11:30
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- На сколько вырастут цены на коммунальные услуги: прогноз министерства22:38
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Партии Кличко и Порошенко вместе идут на парламентские выборы21:40
- Зеленский прибыл на шахту «Лесная» на Львовщине21:20
- Киевский патриархат не существует: Епифаний подписал важный указ21:03
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление20:45
- Вступительная кампания-2019: главные новшества20:30
- Зеленский проведет встречу с главами четырех МИД20:17
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Саакашвили вернулся в Украину: Политик приземлился в аэропорту Борисполь19:48
- Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая22:15
- Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь20:00
- Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей17:03
- Медики объяснили, как распознать аллергический насморк15:00
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Рада утвердила переименование двух областей
- Официальная отставка Гройсмана и Кабмина: Парубий назвал дату важного голосования в Раде
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми