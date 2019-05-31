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Сборная Украины вышла в плейофф ЧМ U-20
В заключительном 3-м туре юношеского чемпионата мира в Польше сборная Украины U-20 сыграла вничью с командой Нигерии, сообщает XSPORT.ua.
У подопечных Александра Петракова было очень мало моментов, но они сумели выжать максимум из того, что было.
На 30-й минуте встречи хорошую подачу замкнул Данило Сикан и открыл счет в матче. В конце первой половины встречи Андрей Лунин парировал пенальти, и команда Петракова ушла на перерыв в статусе победителя.
Но во втором тайме арбитр назначил в ворота сборной Украины U-20 еще один пенальти, здесь Лунин уже не выручил.
В итоге все завершилось ничьей, которая выводит Украину в плей-офф с 1 места. Матч 1/8 состоится 3 июня, соперник пока неизвестен, им станет одна из команд, занявших третье место в группах B, E или F.
Теги: футбол, Чемпионат мира, Сборная Украины, U-20
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