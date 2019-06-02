- Определился победитель Лиги чемпионов (ВИДЕО)11:00
- Сборная Украины вышла в плейофф ЧМ U-2009:05
- «Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы (ВИДЕО)08:50
- Российский хоккеист стал гражданином Украины14:30
- Челси — Арсенал: анонс и прогноз букмекеров на финал Лиги Европы11:45
- Сергей Бубка сделал приятный подарок спортсменам Донецкой области10:00
- Финляндия в третий раз стала чемпионом мира по хоккею (ВИДЕО)08:55
- Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса12:30
- Определились полуфинальные пары ЧМ-2019 по хоккею11:00
- Стали известны все участники еврокубков от Украины12:00
Определился победитель Лиги чемпионов (ВИДЕО)
В Мадриде прошел финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов, в котором встретились две английские команды - «Ливерпуль» и «Тоттэнхем», сообщает ИА «ЛІГАБізнесІнформ».
Подопечные Юргена Клоппа обыграли «Тоттэнхэм» со счетом 2:0.
В истории «Ливерпуля» это шестая победа в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Ранее «красные» побеждали в финалах в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 гг.
По количеству побед в Лиге чемпионов «Ливерпуль» вышел на третье место. Больше трофеев только у «Реала» и «Милана» - 13 и 7, соответственно.
Следует отметить, что финал Лиги чемпионов был ознаменован неожиданным появлением на поле девушки в купальнике.
Девушка в черном купальнике с надписью «Vitaly Uncensored» на груди прорвалась на игровое поле на 18-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Ливерпуля».
Главный арбитр матча Дамир Скомина на некоторое время приостановил игру, дав стюардам увести нарушительницу с поля.
«Выбегайцем» оказалась модель и тревел-блогер Кинси Волански, ранее снимавшаяся для журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM.
Теги: Ливерпуль, Лига Чемпионов, победитель
- Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (ВИДЕО)
- Сегодня определится первый финалист Лиги чемпионов
- «Ливерпуль» сенсационно выбил «Барселону» из Лиги чемпионов (ВИДЕО)
- В Грузии ликвидирован предполагаемый организатор военного переворота
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Основные версии турецкого путча
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове13:30
- Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы13:12
- Враг под Донецком к чему-то готовится - бойцы ООС показали настораживающие кадры позиций оккупанта12:53
- Террористы "ДНР" подняли "вой" в Сети из-за предательства командиров, ситуация выходит из-под контроля11:22
- Под Мариуполем прозвучали взрывы11:07
- «Рогатая» помощь: Жителям прифронтовой зоны подарили коров редкой породы09:31
- Назван самый «взрывной» участок Донецкой области08:36
- В Мариуполе возле пляжа полицейские уложили лицом в землю трех мужчин. ВИДЕО08:12
- Макрон пригласил Зеленского с визитом во Францию: что известно14:31
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове13:30
- Донетчина: Какие основные города выбирают переселенцы13:12
- Враг под Донецком к чему-то готовится - бойцы ООС показали настораживающие кадры позиций оккупанта12:53
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО12:35
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией11:47
- Террористы "ДНР" подняли "вой" в Сети из-за предательства командиров, ситуация выходит из-под контроля11:22
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией11:47
- Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать10:51
- Выращивайте картошку и заготавливайте консервы: политолог рассказал, что делать украинцам10:17
- Можно ли употреблять вишни в период беременности09:56
- Портников: "Зеленский - враг Путина, а с врагами он не договаривается. Он их уничтожает. Он их обманывает"07:30
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие21:32
- Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией21:30
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- В «ДНР» сократили комендантский час