Определился победитель Лиги чемпионов (ВИДЕО)

02.06.2019 11:00

В Мадриде прошел финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов, в котором встретились две английские команды - «Ливерпуль» и «Тоттэнхем», сообщает ИА «ЛІГАБізнесІнформ».

Подопечные Юргена Клоппа обыграли «Тоттэнхэм» со счетом 2:0.

В истории «Ливерпуля» это шестая победа в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов. Ранее «красные» побеждали в финалах в 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 гг.

По количеству побед в Лиге чемпионов «Ливерпуль» вышел на третье место. Больше трофеев только у «Реала» и «Милана» - 13 и 7, соответственно.

Следует отметить, что финал Лиги чемпионов был ознаменован неожиданным появлением на поле девушки в купальнике.

Девушка в черном купальнике с надписью «Vitaly Uncensored» на груди прорвалась на игровое поле на 18-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Ливерпуля».

Главный арбитр матча Дамир Скомина на некоторое время приостановил игру, дав стюардам увести нарушительницу с поля.

«Выбегайцем» оказалась модель и тревел-блогер Кинси Волански, ранее снимавшаяся для журналов Maxim, Sports Illustrated и FHM.