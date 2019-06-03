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Instagram заблокировал аккаунт "героини" финала ЛЧ
Аккаунт в Instagram американской модели и актрисы Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем», был заблокирован администрацией социальной сети, сообщает championat.com.
Сама девушка пока никак не прокомментировала ситуацию. Администрация социальной сети также не дала объяснений относительно своего решения.
После того как стало известно имя девушки, которая выбежала на поле «Ванда Метрополитано» во время финальной игры ЛЧ, резко начало расти количество подписчиков на её «инстаграм». Менее чем за сутки на Волански подписалось более 2 млн человек.
В этой истории оказался замешан также русский блогер из Соединённых Штатов Америки Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала ЛЧ он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.
Теги: Лига Чемпионов, блокировка, Instagram
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