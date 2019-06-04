Стала известна причина поражения Энтони Джошуа

04.06.2019 09:00

Авторитетный портал WorldBoxingNews сообщает, что Энтони Джошуа побывал в нокауте во время подготовки к поединку с Энди Руисом. Джошуа отправил в нокаут его спарринг-партнер Агит Кабайел, сообщает iSport.ua.

После этого Энтони пребывал в подавленном психологическом состоянии. И отец Джошуа просил промоутера Эдди Хирна отменить бой с Руисом, но Хирн отказался.

После сенсационного поражения Энтони, четырежды побывавшего на настиле, его отец выбежал на ринг арены "Мэдисон-сквер-гарден" и прямо там, на месте, высказал Хирну свое недовольство по этому поводу.