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Определился второй финалист Лиги наций (ВИДЕО)

07.06.2019 08:30
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Определился второй финалист Лиги наций (ВИДЕО)

Сборная Нидерландов стала вторым финалистом Лиги наций, обыграв в дополнительном времени сборную Англии, сообщает XSPORT.ua.
В первом тайме команды не порадовали болельщиков футболом. Голландцы так и не смогли подойти к воротам Пикфорда, а англичане играли на контратаках. И все же, подопечные Саутгейта добились своего. Де Лигт срубил Рэшфорда и рефери назначил пенальти, который сам Маркус и реализовал.
Самое интересное команды оставили на второй тайм. Голландцы активнее атаковали ворота Англии, но все было тщетно. Впрочем, на помощь пришел стандарт. Депай сделал подачу с углового, а Де Лигт был шустрее всех, пробив Пикфорда. В конце матча голландцы увлеклись атакой и едва не поплатились. Лингард забил, но после просмотра видеоповтора рефери отменил гол из-за офсайда.
Команды перевели игру в дополнительное время. Уже на 7-й минуте Стоунз потерял концентрацию и отдал мяч Депаю, который не смог пробить Пикфорда, однако Промес с помощью Уокера сумел протолкнуть мяч в ворота на добивании.
Во втором тайме дополнительного времени англичане добили сами себя. Баркли ошибся при передаче и отдал пас Депаю, тот прострелил на Промеса, который забил практически в пустые ворота. Сил на то, чтобы отыграться у Англии не хватило.



Теги: Нидерланды, Англия, полуфинал, Лига Наций
 
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