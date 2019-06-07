«Рома» выкупила у «Шахтера» Фонсеку за 2 миллиона евро

07.06.2019 16:50

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека стал тренером «Ромы». Об этом сообщает журналист Джалука Ди Марцо, передает XSPORT.ua.

Контракт с тренером рассчитан на 3 года. Официальная презентация португальца назначена на 10 июня. Отмечается, что «Рома» заплатила «Шахтеру» за Фонсеку 2 миллиона евро.