Сборная Украины сделала решительный шаг к Евро-2020 (ВИДЕО)

08.06.2019 10:00

В 3-м туре отбора на Евро-2020 сборная Украины принимала Сербию, сообщает XSPORT.ua.

В стартовом составе травмированного Марлоса заменил Виктор Цыганков. И он стал героем первого тайма. Вингер «Динамо» сделал дубль за 2 минуты и поверг сербов в шок.

Второй тайм начался для Украины также феноменально: Евгений Коноплянка сместился с фланга и пробил в дальний угол – фирменный гол. Четвертый мяч в сербские ворота отправил Роман Яремчук, а через несколько минут мяч-близнец забил Коноплянка.

Таким образом сборная Украины закрепила за собой первое место в группе В.