Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Сборная Украины сделала решительный шаг к Евро-2020 (ВИДЕО)

08.06.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сборная Украины сделала решительный шаг к Евро-2020 (ВИДЕО)

В 3-м туре отбора на Евро-2020 сборная Украины принимала Сербию, сообщает XSPORT.ua.
В стартовом составе травмированного Марлоса заменил Виктор Цыганков. И он стал героем первого тайма. Вингер «Динамо» сделал дубль за 2 минуты и поверг сербов в шок.
Второй тайм начался для Украины также феноменально: Евгений Коноплянка сместился с фланга и пробил в дальний угол – фирменный гол. Четвертый мяч в сербские ворота отправил Роман Яремчук, а через несколько минут мяч-близнец забил Коноплянка.
Таким образом сборная Украины закрепила за собой первое место в группе В.



Теги: Украина, футбол, Чемпионат Европы, Сербия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх