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Португалия одержала историческую победу в Лиге наций (ВИДЕО)

10.06.2019 08:20
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Португалия одержала историческую победу в Лиге наций (ВИДЕО)

Сборная Португалии продолжает собирать титулы на международной арене, добыв минимальную победу над Нидерландами в первом историческом финале Лиги наций, сообщает XSPORT.ua.
Обе команды демонстрировали равную игру с одинаковыми претензиями на титул до момента фатальной ошибки Маттейса Де Лигта, которой воспользовался Бернарду Силва, откативший мяч под удар Гонсало Гедешу, открыв счет на 59-й минуте.
«Оранжевые» всеми силами пытались восстановить паритет, однако великолепная игра в воротах Руи Патрисиу и слаженные действия защитников позволили португальцам сохранить ворота в неприкосновенности.
Подопечные Фернанду Сантуша стали первыми в истории Лиги наций победителями турнира. Бронза досталась команде Англии, в серии пенальти обыгравшей швейцарцев.



Теги: Португалия, финал, Лига Наций
 
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