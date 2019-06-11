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Донецкий "Шахтер" подыскал замену Фонсеке

11.06.2019 12:30
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Донецкий "Шахтер" подыскал замену Фонсеке

Донецкий "Шахтер" ведет переговоры с португальским специалистом Луишем Каштру, который может стать новым главным тренером "горняков". Об этом сообщает португальское издание O Jogo, передает Фокус.
По информации издания, ключевую роль в выборе Каштру сыграл глава скаутской службы "Шахтера" Жозе Боту.
Португальская "Витория", которую сейчас тренерует Каштру, уже получила официальное предложение. Детали сделки уточняются с агентом специалиста.



Теги: тренер, кандидат, ФК "Шахтёр"
 
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