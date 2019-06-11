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Сборная Украины минимально обыграла Люксембург (ВИДЕО)

11.06.2019 08:00
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Сборная Украины минимально обыграла Люксембург (ВИДЕО)

Сборная Украины одержала победу над сборной Люксембурга в матче отбора на Евро-2020, сообщает XSPORT.ua.
Уже на 6-й минуте Роман Яремчук открыл счет в матче, забив во второй игре подряд. Несмотря на хорошую игру после забитого мяча, развить успех украинцам не удалось. Шикарно играл вратарь гостей Морис, отразивший удары Зинченко и Малиновского. Люксембург также имел несколько моментов. Баррейро опасно пробивал, но Пятов был на месте.
Во втором тайме подопечные Андрея Шевченко подсели и даже отдали мяч гостям, за что едва не поплатились. Тиллю удался шикарный удар, но вновь Пятов выручил сборную. Позже был момент у Степаненко, который после навеса пробил мимо ворот.
До конца матча Украина все же смогла отстоять победу.
Таким образом, после четырех туров у Украины 10 очков в группе. Люксембург и Сербия имеют по 4 очка.



Теги: Украина, футбол, Люксембург, Чемпионат Европы
 
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