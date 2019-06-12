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"Шахтер" получил нового главного тренера

12.06.2019 16:10
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"Шахтер" получил нового главного тренера

"Шахтер" назначил нового главного тренера команды. Им стал португальский специалист Луиш Каштру, подписавший двухлетний контракт с донецким клубом, сообщает football.ua.
Предыдущим клубом 57-летнего Каштру была "Витория Гимараэш". По информации португальских СМИ, она получила компенсацию в 1 млн евро за тренера.
В сезоне-2018/19 "Витория" с Каштру заняла 5-е место в чемпионате Португалии и квалифицировалась в Лигу Европы. Это главное достижение в карьере Луиша.
До "Витории" Каштру на временной основе возглавлял Порту (заменив уволенного оттуда Паулу Фонсеку), а также работал с "Риу Аве" и "Шавишем".
Луиш – второй подряд португальский тренер "Шахтера". Ушедший в Рому Паулу Фонсека за три сезона по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также добавил к ним один Суперкубок. Отметим, что Каштру стал тридцать третьим тренером в истории "Шахтера".



Теги: контракт, тренер, ФК "Шахтёр"
 
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