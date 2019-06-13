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Стала известна дата проведения Суперкубка Украины по футболу

13.06.2019 10:00
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Стала известна дата проведения Суперкубка Украины по футболу

Дуэль принципиальных соперников донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в рамках Суперкубка Украины состоится 28 июля на домашней арене одесского "Черноморца", сообщает ТСН.
Первоначально матч должен был состояться 21 июля, но из-за досрочных парламентских выборов, которые состоятся в тот же день, поединок пришлось перенести. Информацию о проведении игры 28 числа подтвердил и президент УПЛ Томас Гримм.



Теги: Одесса, Суперкубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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