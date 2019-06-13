Последние новости раздела
- Стала известна дата проведения Суперкубка Украины по футболу10:00
- "Шахтер" получил нового главного тренера16:10
- Молодежная сборная Украины впервые вышла в финал чемпионата мира (ВИДЕО)08:25
- Донецкий "Шахтер" подыскал замену Фонсеке12:30
- «Шахтер» остался без тренера12:08
- Сборная Украины минимально обыграла Люксембург (ВИДЕО)08:00
- Португалия одержала историческую победу в Лиге наций (ВИДЕО)08:20
- Сборная Украины сделала решительный шаг к Евро-2020 (ВИДЕО)10:00
- «Рома» выкупила у «Шахтера» Фонсеку за 2 миллиона евро16:50
- Определился второй финалист Лиги наций (ВИДЕО)08:30
Стала известна дата проведения Суперкубка Украины по футболу
13.06.2019 10:00
Дуэль принципиальных соперников донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" в рамках Суперкубка Украины состоится 28 июля на домашней арене одесского "Черноморца", сообщает ТСН.
Первоначально матч должен был состояться 21 июля, но из-за досрочных парламентских выборов, которые состоятся в тот же день, поединок пришлось перенести. Информацию о проведении игры 28 числа подтвердил и президент УПЛ Томас Гримм.
Теги: Одесса, Суперкубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
Читайте также:
- Суперкубок едет в Донецк навсегда!
- Матч за Суперкубок Украины пройдет в Одессе
- Луческу: Я знал, что Тейшейра сможет сыграть на позиции Фернандиньо
- Суперкубок по пенальти: "Динамо" оказалось удачливее "Шахтера"
- "Шахтер" завоевал Суперкубок Украины (ВИДЕО)
- Одесса готовится принять Суперкубок Украины по футболу
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- Зеленский впервые раскрыл всех кандидатов от своей партии: полный партсписок «Слуги народа»15:30
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Спасти Украину: Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко14:20
- The Independent составила рейтинг победителей «Евровидения»14:00
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены