Анонс и прогноз финала ЧМ U-20 Украина — Южная Корея

14.06.2019 10:50

Футболисты украинской молодежки впервые в истории вышли в финал чемпионата мира для игроков до 20 лет. Соперником сборной Украины станет команда Южной Кореи, сообщает NewsOne.

Матч за золотые медали пройдет в субботу, 15 июня в польском городе Лодзь. Прямая трансляция начнется в 19:00 на канале UA: ПЕРШИЙ ("Перший національний").

Эксперты в предстоящей игре не выделяют однозначного фаворита, но считают, что шансы на победу чуть выше у Украины.

Букмекеры также отдают предпочтение украинцам. Ставки на победу наших парней принимают с коэффициентом 1,8. Котировки на победу команды Южной Кореи – 1,9.