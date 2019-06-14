Последние новости раздела
- Анонс и прогноз финала ЧМ U-20 Украина — Южная Корея10:50
- В России признали Александра Усика боксером года09:00
- Стала известна дата проведения Суперкубка Украины по футболу10:00
- "Шахтер" получил нового главного тренера16:10
- Молодежная сборная Украины впервые вышла в финал чемпионата мира (ВИДЕО)08:25
- Донецкий "Шахтер" подыскал замену Фонсеке12:30
- «Шахтер» остался без тренера12:08
- Сборная Украины минимально обыграла Люксембург (ВИДЕО)08:00
- Португалия одержала историческую победу в Лиге наций (ВИДЕО)08:20
- Сборная Украины сделала решительный шаг к Евро-2020 (ВИДЕО)10:00
Анонс и прогноз финала ЧМ U-20 Украина — Южная Корея
14.06.2019 10:50
Футболисты украинской молодежки впервые в истории вышли в финал чемпионата мира для игроков до 20 лет. Соперником сборной Украины станет команда Южной Кореи, сообщает NewsOne.
Матч за золотые медали пройдет в субботу, 15 июня в польском городе Лодзь. Прямая трансляция начнется в 19:00 на канале UA: ПЕРШИЙ ("Перший національний").
Эксперты в предстоящей игре не выделяют однозначного фаворита, но считают, что шансы на победу чуть выше у Украины.
Букмекеры также отдают предпочтение украинцам. Ставки на победу наших парней принимают с коэффициентом 1,8. Котировки на победу команды Южной Кореи – 1,9.
Теги: футбол, прогноз, Чемпионат мира, финал, U-20
Читайте также:
- ЧМ-2010. Тренер Германии предсказал победу Испании в финале
- Азербайджану нужно улучшить реализацию моментов, а России больше выжимать из "стандартов"
- Чемпионат мира по футболу 2010: календарь, прогнозы и комментарии главных тренеров
- Журналисты уже "короновали" испанцев
- Историческая онлайн-трансляция: "Шахтер"-"Вердер". Финал Кубок УЕФА!
- Украина - Греция. Карты прочат нашим футболистам победу, а звезды - поражение!
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Под Марьинкой обнаружены и обезврежены более 40 мин российского производства, — штаб ООС. ВИДЕО17:51
- Гиркин изъявил желание повесить террориста "ДНР" Болотина за "провокации со стороны ВСУ"16:52
- В Макеевке и Кировском на шахтах пострадали шахтеры16:10
- Зеленский обсудил ситуацию на Донбассе с главой ОБСЕ15:52
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Стало известно, кому в «Л-ДНР» выдадут паспорта РФ в первую очередь20:58
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Путин сделал громкое заявление об Украине - все очень серьезно, грядут перемены20:01
- В Госдуме РФ сделали скандальное заявление о 12 областях Украины19:32
- Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО19:10
- В Донецке боевики "ДНР" обозлили даже сепаратистов: "Дом ходуном ходил, сижу теперь и боюсь"18:49
- Главарь «ДНР» Пушилин возмутил людей идеей нового «государственного праздника»18:29
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- 11 ошибок, которые делают человека менее привлекательным в глазах других17:09
- Избавиться от зуда после укуса комара можно 20-секундным трюком16:28
- Эксперт заявил, что колонизация Марса случится быстрее, чем Украина вступит в ЕС12:57
- Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»12:32
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции
- Как украинцев обманывают в супермаркетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги