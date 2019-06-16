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Усик "убил" всех плохой новостью: никто не ожидал, что он пойдет на такое

16.06.2019 13:14
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Усик "убил" всех плохой новостью: никто не ожидал, что он пойдет на такое

Известный украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик внезапно отказался от титула IBF. С громким заявлением об Усике выступил на своей странице в Instagram Эгис Климас, передает "Диалог.UA".
В субботу, 15 июня, стало известно о громком решении Усика отказаться от пояса IBF чемпиона мира в тяжелом весе. "Господин Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула… и пожелал сегодняшним участникам турнира WBSS в тяжелом весе всего наилучшего", - говорится в сообщении представителя боксера. Что послужило причиной такого поступка боксера, у Усика не сообщили. Тем не менее, было отмечено, что профессиональный ринг оставлять он не намерен. "Официально уведомляем о том, что Усик продолжит карьеру в супертяжелом весе", - заверил Климас.
Теперь за пояс IBF, который отдал Усик, сразятся кубинец Юниэр Дортикос и американец Эндрю Табити.



Теги: Донбасс, бокс, Александр Усик, боксер
 
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