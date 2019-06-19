Игрок донецкого "Шахтера" перешел в московское "Динамо"

19.06.2019 14:20

Защитник "Шахтера" Иван Ордец переехал в Россию, где будет выступать за московское "Динамо", сообщает "Футбол 24".

26-летний футболист подписал с московским клубом 3-летний контракт. По информации Tribuna.com, в России украинец будет зарабатывать 1 млн евро в год.

Контракт защитника с "Шахтером" заканчивается 30 июня, а потому он перейдет в российский клуб на правах свободного агента.