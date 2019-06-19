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Игрок донецкого "Шахтера" перешел в московское "Динамо"
19.06.2019 14:20
Защитник "Шахтера" Иван Ордец переехал в Россию, где будет выступать за московское "Динамо", сообщает "Футбол 24".
26-летний футболист подписал с московским клубом 3-летний контракт. По информации Tribuna.com, в России украинец будет зарабатывать 1 млн евро в год.
Контракт защитника с "Шахтером" заканчивается 30 июня, а потому он перейдет в российский клуб на правах свободного агента.
Теги: Россия, Донбасс, защитник, ФК "Шахтёр"
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