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Полиция отпустила Платини после допроса

19.06.2019 11:45
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Полиция отпустила Платини после допроса

Экс-президент UEFA Мишель Платини покинул отделение полиции, куда его доставили на допрос из-за обвинений в коррупции, сообщает XSPORT.ua.
Допрос длился несколько часов. По словам прокурора, Платини отвечал на вопросы «спокойно и четко». После этого, экс-глава UEFA был отправлен домой.
Источник во французской полиции сообщил, что на допрос так же вызваны экс-президент Франции Николя Саркози и бывший министр внутренних дел Клод Геант.



Теги: УЕФА, Платини, допрос
 
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