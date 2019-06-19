Полиция отпустила Платини после допроса

19.06.2019 11:45

Экс-президент UEFA Мишель Платини покинул отделение полиции, куда его доставили на допрос из-за обвинений в коррупции, сообщает XSPORT.ua.

Допрос длился несколько часов. По словам прокурора, Платини отвечал на вопросы «спокойно и четко». После этого, экс-глава UEFA был отправлен домой.

Источник во французской полиции сообщил, что на допрос так же вызваны экс-президент Франции Николя Саркози и бывший министр внутренних дел Клод Геант.