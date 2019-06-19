Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

19.06.2019 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павлеко, передает Обозреватель.
Наши соперники по отбору Евро-2020 считали незаконным выступление форварда "Шахтера" в составе "желто-синих" и требовали присудить команде Шевченко технические поражения.



Теги: УЕФА, апелляция, гражданство, Мораес
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх