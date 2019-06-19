УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

19.06.2019 12:20

Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу форварда сборной Украины Жуниора Мораеса. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павлеко, передает Обозреватель.

Наши соперники по отбору Евро-2020 считали незаконным выступление форварда "Шахтера" в составе "желто-синих" и требовали присудить команде Шевченко технические поражения.