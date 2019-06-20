Дарио Срна возвращается в "Шахтер"

20.06.2019 12:15

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна в скором времени вернется в клуб и войдет в тренерский штаб "горняков", сообщает Football.ua.

21-го июня "Шахтер" официально представит Луиша Каштру и его тренерский состав. Также, на вопросы журналистов ответит и Дарио Срна.

Сезон-2018/2019 Срна провел в "Кальяри" (28 матчей во всех турнирах), а по его завершении простился с командой. У него были варианты продолжить карьеру в Италии, в том числе в "Роме", которую возглавил Паулу Фонсека.