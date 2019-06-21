Последние новости раздела
- "Карпаты" взяли в аренду голкипера "Шахтера"16:30
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет 15:59
- Шахтер готовит яркое прощальное мероприятие для легенды клуба: подробности10:23
- Очередной украинский футболист уехал "на заработки" в Россию10:00
- Дарио Срна возвращается в "Шахтер"12:15
- ФИФА хочет отобрать у Катара право на проведение ЧМ-202210:30
- Игрок донецкого "Шахтера" перешел в московское "Динамо"14:20
- УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса12:20
- Полиция отпустила Платини после допроса11:45
- Во Франции арестовали экс-президента UEFA Платини12:30
Очередной украинский футболист уехал "на заработки" в Россию
21.06.2019 10:00
Экс-игрок ФК "Александрия" Артем Полярус пополнил состав "Химок", сообщил официальный сайт российской команды, передает football.ua.
26-летний хавбек подписал долгосрочное соглашение с "Химками", но точные сроки не называются.
Воспитанник "Аметиста" дебютировал в профессиональном футболе в составе "Александрии" в 2011 году. После трех лет в клубе Артем перешел в киевское "Динамо", но через год вернулся в "Александрию", где отыграл ещё четыре года до перехода в стан "красно-черных". В минувшем сезоне Полярус с "Александрией" заняли третье место в украинской Премьер-лиге.
Отметим, что "Химки" выступают во втором по значимости дивизионе России.
Теги: Александрия, контракт, Премьер-лига, полузащитник, Химки
Читайте также:
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- На Донбасс прибыла военная делегация ЕС17:26
- В КПВВ у донбасской линии разграничения изъяли товар15:07
- Разгорелся скандал из-за фото украинских детей с флагами России: замешан одиозный мэр14:43
- Сводка из зоны ООС за 21 июня: Версии сторон конфликта12:40
- Возвращение аннексированного Крыма – автоматически возвращение оккупированного Донбасса11:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ в Донбассе много машин10:40
- Суд признал вину жителя Мариуполя в обстреле города из «Градов» зимой 2015 года08:20
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- В «ЛНР» бронетранспортер въехал в частный дом, два человека травмированы20:39
- Зеленский выступил с сильным обращением по случаю 22 июня20:43
- Зеленский предлагает штрафовать депутатов минимум на 51 тыс. грн за кнопкодавство в Раде 20:20
- Янукович проведет старость на островах, планы поражают: «Пьянки, женщины и гулянки»19:57
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес 19:45
- «Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электроэнергией из-за жары19:21
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми18:59
- Коммунальные платежи, цены, налоги и пенсии: что изменилось за неделю18:40
- Сегодня пропускают не более трех машин за полчаса: Ситуация в пунктах пропуска днем 22 июня18:17
- Дочь Оли Поляковой перестала дышать и попала в больницу18:01
- В Беларуси заметили эшелоны с военной техникой, заехавшие из России17:43
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Ошибка "резидента": Гиркин скоро умрет, а виновными в его смерти "назначат" чашечку кофе или слабое сердце21:52
- Мужчина встретил будущую жену, навещая два года могилу незнакомца20:55
- «Роттердам+» умер. Да здравствует «ЗЕленый тариф»!19:32
- Нардеп: После медреформы медицину в Украине долго придется восстанавливать19:03
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее18:35
- Мытые ягоды принесут больше проблем, чем немытые, - доктор Комаровский16:40
- Назван главный вред от использования смартфона16:23
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу