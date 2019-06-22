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"Карпаты" взяли в аренду голкипера "Шахтера"
22.06.2019 16:30
Вратарь Олег Кудрик переехал на год во Львов.
Львовские "Карпаты" арендовали 22-летнего голкипера донецкого "Шахтера" Олега Кудрика. Длительность аренды – один год.
ОЛЕГ КУДРИК
- Родился 17 октября 1996 года во Львове.
- Воспитанник львовского футбола – начинал карьеру в ФК "Львов".
- В 2012 году переехал в Академию донецкого "Шахтера", в составе которого выступал в ДЮФЛ, а потом в юношеском и молодежном первенствах.
- В 2015 году вместе с "Шахтером" дошел до финала Юношеской лиги УЕФА.
- Дебютировал в Премьер-лиге за "Шахтер" в мае 2017 года. Всего в УПЛ провел два матча.
- Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, шахтер , Карпаты, аренда
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