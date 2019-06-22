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"Карпаты" взяли в аренду голкипера "Шахтера"

22.06.2019 16:30
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"Карпаты" взяли в аренду голкипера "Шахтера"

Вратарь Олег Кудрик переехал на год во Львов.

Львовские "Карпаты" арендовали 22-летнего голкипера донецкого "Шахтера" Олега Кудрика. Длительность аренды – один год.  

ОЛЕГ КУДРИК

  • Родился 17 октября 1996 года во Львове.
  • Воспитанник львовского футбола – начинал карьеру в ФК "Львов". 
  • В 2012 году переехал в Академию донецкого "Шахтера", в составе которого выступал в ДЮФЛ, а потом в юношеском и молодежном первенствах. 
  • В 2015 году вместе с "Шахтером" дошел до финала Юношеской лиги УЕФА.
  • Дебютировал в Премьер-лиге за "Шахтер" в мае 2017 года. Всего в УПЛ провел два матча.
  • Источник : https://www.segodnya.ua 


Теги: Донбасс, шахтер , Карпаты, аренда
 
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