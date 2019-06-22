Шахтер готовит яркое прощальное мероприятие для легенды клуба: подробности

22.06.2019 10:23

Донецкий "Шахтер" принял решение устроить яркое прощание с легендарным капитаном команды Дарио Срной, который завершил карьеру.

В клубе заявили, что собираются провести прощальный матч.

Об этом сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Пока идет работа над форматом, и мы продумываем как будет проходить прощальный матч Дарио. Когда нам станет известно о том, как мы это сделаем, мы обязательно вам сообщим подробности", – сказал он.

Источник :https://apostrophe.ua