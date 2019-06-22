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Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет

22.06.2019 15:59
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Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет

У бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне депутата путинской Госдумы Николая Валуева диагностировали смертельную болезнь - опухоль головного мозга. О своей болезни Валуев рассказал лично в эфире программы "Он и Она" на телеканале "ТВ Центр", передает https://www.dialog.ua . Валуева, являющегося сегодня активным членом путинского режима, настигла беда. Врачи диагностировали у него тяжелую болезнь - рак мозга. На сегодня депутат Госдумы уже перенес 2 операции. Вычистить злокачественную опухоль полностью врачам так и не удалось, отметил Валуев. "Профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он… не стал рисковать", - рассказал бывший боксер. Он считает такое решение правильным. Он также уточнил, что сейчас каждый месяц приходит химиотерапию, пытаясь победить тяжелую болезнь. Стоит отметить, что Валуев активный член путинского режима. Он горячо поддержал агрессию против Украины и даже "засветился" с ныне ликвидированным главарем "ДНР" Захарченко.

 



Теги: Донбасс, врачи, диагноз, боксер
 
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