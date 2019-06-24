Андрей Шевченко забил за "Челси" в матче легенд (ВИДЕО)

24.06.2019 09:45

23 июня, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» обыграл лондонский «Челси» в поединке легенд клуба (5:4), сообщает Sport.ua.

В матче принимал участие украинский форвард Андрей Шевченко, он сыграл за лондонский клуб под номером 7 и сумел отличиться в воротах соперников забитым голом с пенальти, который сам и заработал.