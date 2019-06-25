Грузинские футболисты вышли на поле в "антироссийских" футболках

25.06.2019 10:45

Грузинские футболисты решили поддержать акции протеста в Тбилиси и высказать свое отношение к стране-агрессору РФ. Для этого они одели перед матчами футболки с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией», сообщает Преступности.НЕТ.

В такой форме на поле появились игроки тбилисских футбольных клубов «Локомотив» и «Рустави», а также кутаисского «Торпедо», во время 19-го тура чемпионата Грузии.

Некоторые игроки были одеты в футболки с надписью: «Мы помним — 20% территории Грузии оккупированы».

В Кремле на поступок грузинских футболистов гневно отреагировали и призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать футболистов за якобы проведение политических акций во время матчей. В УЕФА позже заявили, что никого наказывать не будут, поскольку могут расследовать только инциденты, произошедшие непосредственно во время соревнований.