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Грузинские футболисты вышли на поле в "антироссийских" футболках

25.06.2019 10:45
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Грузинские футболисты вышли на поле в "антироссийских" футболках

Грузинские футболисты решили поддержать акции протеста в Тбилиси и высказать свое отношение к стране-агрессору РФ. Для этого они одели перед матчами футболки с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией», сообщает Преступности.НЕТ.
В такой форме на поле появились игроки тбилисских футбольных клубов «Локомотив» и «Рустави», а также кутаисского «Торпедо», во время 19-го тура чемпионата Грузии.
Некоторые игроки были одеты в футболки с надписью: «Мы помним — 20% территории Грузии оккупированы».
В Кремле на поступок грузинских футболистов гневно отреагировали и призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать футболистов за якобы проведение политических акций во время матчей. В УЕФА позже заявили, что никого наказывать не будут, поскольку могут расследовать только инциденты, произошедшие непосредственно во время соревнований.



Теги: Россия, футбол, Грузия, акция
 
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