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Украина заняла третье место в медальном зачете Европиады-2019

01.07.2019 08:45
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Украина заняла третье место в медальном зачете Европиады-2019

В Минске 30 июня завершились II Европейские игры, при этом Украина заняла третье место в медальном зачете среди 50 стран-участниц. Об этом сообщил глава украинского Министерства молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
"И вот Украина уже на третьем месте II Европейских игр в Минске. 51 медаль: феноменальные 16 золотых, а еще 17 серебряных, 18 бронзовых", - отметил Жданов.
По словам министра, это было лучшее за всю историю выступление украинской сборной на Европейских играх.
Он выразил благодарность всем спортсменам украинской сборной, а также тренерам, врачам и штабу.
Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня. Соревнования являются частью квалификации спортсменов на Олимпийские игры-2020 в Токио.



Теги: Украина, игры, Европа, медаль
 
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