17-летняя украинка установила рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)

02.07.2019 10:00

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих покорила планку высотой два метра и установила новый юниорский рекорд Украины, сообщает NEWSONE.UA.

Кроме того 17-летняя Ярослава стала самой молодой спортсменкой в истории, покорившей двухметровую планку.

Отмечается, что соревнование состоялось в воскресенье, 30 июня, в американском Юджине. Легкоатлетка выступила на седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" и заняла третье место.